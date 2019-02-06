(Görüntülü) Siverek'te 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' eylemi

Şanlıurfa?nın Siverek ilçesinde yaya öncelikli trafik bilincinin oluşması için 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' eylemi yapıldı.

Türkiye'nin bütün şehirlerinde düzenlenen eylem İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Atatürk Bulvarı?ndaki Gazi Paşa ilkokulu önünde yapıldı. Eyleme ilçe kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hayri Yazıcı, İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. Protokol öğrenci ve vatandaşlarla birlikte yaya geçidini kullandı. Trafik ekipleri tarafından sürücülere yaya ve okul geçitleriyle kavşaklarda yolun karşısına geçen yayaların önceliğinin olduğu bilgisi verildi. Yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla Ekim ayında yürürlüğe giren yasaya uymayan sürücülere 488 lira idari para cezası uygulanacağı hatırlatılarak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. İlçe kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızla sürücülerde farkındalık oluşturmak amacıyla yaya geçidini kullandık. Bu konuda vatandaşlarımız ve sürücülerimizin hassasiyetinin arttırılması gerekiyor. Bu hususta yıl boyunca faaliyetler devam edecek ve yaya önceliğini bu yıl için gerçekleştirmeye çalışacağız. Ülkemizde 2018 yılından itibaren yaya geçişlerinde yayaya öncelik verildi. Bu hususta bir de uyarı yapmak istiyorum ki 488 lira bir idari para cezası var. Bu hususların yaşanmaması trafik kazalarında yaya kayıplarının en aza indirgenmesi konusunda bu proje bugün Bakanımızın öncülüğünde yıl boyu devam edecekö dedi.