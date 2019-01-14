(Görüntülü) Sivas'taki 4 Eylül Barajı dondu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta son günlerde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle 4 Eylül Barajı'nın yüzeyi buz tuttu. Hava sıcaklığının son günlerde eksi 24 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, akarsu ve göllerin ardından 4 Eylül Barajı da buz tuttu. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve şehrin şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı barajın yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Buz tutan baraj gölünün yüzeyinde güzel görüntüler oluştu. Donan baraj, drone ile havadan da görüntülendi. Öte yandan soğuk havanın, kentte hafta boyu etkili olmasının beklendiği belirtildi.