(Görüntülü) Sivas'ta üretilen madımaklı peynir, otlu peynire rakip oldu

İrfan ÖZŞEKER SİVAS, () SİVAS'ta yaşayan Birgül Canikligil (48), doğada kendi kendine yetişen ve yöreye özgü olan madımak bitkisi içeren peynir yaptı. Antidoksidan özelliğinin fazla olmasından dolayı daha kaliteli olduğunu iddia ettiği madımaklı peynirin patentini de alan Canikligil, Erzurum'un otlu peynirine rakip oldu. Kentteki bir kamu kuruluşunda çalışan, evli Birgül Canikligil çocukluğunun köyde geçmesinden dolayı tarımla ilgisini kesmedi. Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Bölümü'nden mezun olan Canikligil, doğada kendi kendine yetişen ve yöreye özgü olan madımak bitkisine merak sardı. Madımak bitkisini 180 çeşit yemekte kullanan Canikligil, ayrıca madımaklı peynir üreterek patentini aldı. Erzurum'un otlu peynirine rakip olacağını iddia ettiği madımaklı peynirin seri üretimi imkanı bulunmayan Canikligil, isteyen işadamlarına patentini verebileceğini söyledi. 'TÜRKİYE'NİN BESİNİNİ ANADOLU'DAN TEMİN EDEBİLİRİZ' Türkiye'de ilk defa Çiftçi Kadınlar Derneği'ni Sivas'ta kuran Canikligil, klasik tarımdan modern tarıma geçmenin hayalini kurarak çiftçileri bilinçlendirdi. Sivas'ta daha önce bulunmayan ürünleri üretmeye başladıklarını ifade eden Canikligil Çocukluğum çiftçi bir ailenin yanında geçti. Kırsal alanda zor şartlarda kendi emekleriyle yaşayan bir ailenin torunuyum. Onları gözlemleyerek yaşadığım için, onlardan çok şey öğrenerek bugüne kadar geldim. Sivas Çiftçi Kadınlar Derneği'ni kurdum. Bu derneği ilk kez biz kurduk. Türkiye'de başka bir yerde yok. Profesyonel bir ekiple kurduk. Kimyagerimiz, doktorumuz, hocalarımız, ziraat mühendislerimiz hepsi profesyonel bir ekip. Ben tarım sevdalısıyım. Sivas'ta toprak adına, tarım adına neler yapılabilir diye değerlendirerek hocalarımla yapmaya karar verdim. Arpa, buğday, yulaf gibi klasik ürünlerin dışında Sivas'ta üretilecek ne var, yüzölçümü bakımıdan Türkiye'nin ikinci büyük ili bu yüzölçümünde, bu topraklarda yapılabilecek ürünler olmalı ve biz Türkiye'nin besinini Anadolu'dan temin edebiliriz diye hayal ettim. Hayal ettiğim kadar da varmış. Sivas'ta biz üretilebilecek ürünler içerisinde neler olur derken karpuz, kavun, armut, farklı domates çeşitlerine girdik, biber çeşitlerine girdik, sonra çörek otu ürettik dedi. 'MADIMAKLI PEYNİR, OTLU PEYNİRE RAKİP' Madımağın Sivas'ta kutsal bir bitki olduğunu ifade eden Canikligil, peynir üretiminde kullanmaya karar verdiğini söyledi. Canikligil, Sivaslılar yaz geldiği zaman herkesin sofrasında mutlaka bir defa da olsa pişmesi gerektiği kanaatinde olurlar. Ben de bu yörenin çocuğu olduğumdan dolayı kış bitip de bahara girerken neredeyse eve giren ilk yeşillik ot olur madımak. Bu madımağın nasıl toplandığını, neler yapıldığını bildiğim için bende severim. Madımak üzerine kendimi geliştirmek istedim. Madımak üzerinde yıllardır çalışıyorum. Farklı yemeklerde kullanıldığını biliyordum. Ben de madımak içeren yaklaşık 180 çeşit yemek ürettim. Bunlardan 110 çeşidini yazacağım kitabıma koyuyorum. İnşallah çok kısa zamanda kitabım da çıkacak. Başka ne eksik kaldı derken otlu peynire rakip olsun diye madımaklı peynir ürettik. Zaten otlu peynirden aşinalığımız olduğu için madımağı peynirin içerisine koyduk dedi. 'TADINI ÇOK BEĞENİYORLAR' Madımaklı peyniri tadanların çok beğendiğini ifade eden Canikligil Madımaklı peynirimiz özel bir ürün. Bence çok güzel oldu, tadılmasını tavsiye ederim. Üretimi yok, ben bunun patentini aldım. Arzu ederim ki işadamlarımızdan birisi üretsin, ben patentini seve seve veririm. Madımaklı peynirimiz artık yemek literatüründe yerini alsın isterim. İşimin yoğunluğundan ben kimseye duyuramadım. Tadını çok beğeniyorlar. Madımak nötr bir bitki olduğu için çok fazla aromalı değil, yendiği zaman da insanın ağzında kötü tad bırakan bir bitki olmadığından dolayı keyifle yenilebiliyor ifadelerini kullandı. Canikligil, madımakla ilgili Cumhuriyet Üniversitesi ile birlikte çalışmalar yaptıklarını, krem, kolonya, sabun gibi ürünlerin de patentini almak için başvuru yaptıklarını söyledi. 'KALP SAĞLIĞI AÇISINDAN TÜKETİLMESİNİ ÖNERİYORUM' Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı İsmail Erdoğu ise madımak bitkisinin çok faydalı olduğunu ve özellikle kışın da tüketilmesini önerdiğini ifade ederek Madımak bitkisi özellikle İç Anadolu'da bahar aylarında doğal olarak yetişen, mineral yönünden zengin, sodyum oranı düşük, antioksidan özelliği yüksek güzel ve besleyici bir gıda. Bu gıdanın sanayide çok aşırı kullanılması söz konusu değil ama ben bununla ilgili çok ciddi gelişmelerin olacağını düşünüyorum. Bir takım otlu peynirlerde, krem tarzlarında kullanımı söz konusu olacak. Kalp sağlığı açısından da özellikle kışın yediğimiz bir çok gıdanın daha fazla miktarda kimyasala maruz kaldığını düşünüyorum. Onun için yaz döneminde bu kadar doğal, güzel bir gıdanın dolaplarda depolanarak kışın sağlıklı bir şekilde tüketilmesini öneriyorum dedi.