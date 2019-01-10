(Görüntülü) Sivas'ta köye inen kurtlar, parçaladıkları Kangal köpeğini yedi

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde köye inen kurt sürüsü, saldırdıkları 'Çomar' adlı Kangal köpeğini parçalayıp yedi. Köpekten geriye başı ve iskeleti kaldı.



Olay, önceki gün Akıncılar ilçesine bağlı Ortaköy'de meydana geldi. İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Ortaköy'e inen kurtlar, çiftçilikle uğraşan evli ve 4 çocuk babası Aytekin Çevik'in (42) Kangal köpeğine saldırdı. Kurtlar, parçaladıkları köpeği yedi. Köpekten geriye, başı ve kuyruk kısmı ile iskeleti kaldı. Köpeğin iskeletinin bulunduğu yerde, kar üzerinde kan ve boğuşma izleri dikkat çekti.



Aytekin Çevik, 3 yaşında olan köpeğini yavruykenn Sivas'tan aldığını belirterek, "Yoğun kar yağışının ardından dağda yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüsü köyümüze kadar gelerek köpeğimi parçaladı. Köpekten geriye kalanı görünce çok şaşırdık. Köpeğimizi balık gibi yediler. Saldıran kurtların 5 tane olduğunu gördüm" dedi.

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