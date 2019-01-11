(Görüntülü) Sivas'ta 5 kişiyi öldüren sanık mahkemede 'Pişmanım' dedi

Sivas'ın şarkışla ilçesinde evlenmek istediği kızın ailesinden 3, bir bakkal dükkanında da 2 kişiyi tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Fırat Yurdakul, ilk duruşmada pişman olduğunu belirterek, ''Yakalanmasaydım annemi ziyaret edip intihar edecektim'' dedi.

Sivas?ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy Köyü'nde çobanlık yapan Fırat Yurdakul(28), 21 Mart 2018?de evlenmek istediği Pınar Ezgi Esen'in babası Tarık(50), dedesi İbrahim ve babaannesi Cennet Esen ile köy bakkalı Celal Koral ve oğlu Taylan Koral?ı av tüfeği ile vurarak, öldürdü. Cinayetlerin ardından gasbettiği araçla kaçan Fırat Yurdakul, Kahramanmaraş?ın Göksun ilçesinde yakalandı. Yurdakul hakkında öldürdüğü her kişi için birer kez olmak üzere toplam 5 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşması bugün, Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Fırat Yurdakul, Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlandı. Celal Koral'ın yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı duruşmada ifadesi alınan Yurdakul, yaşananların kendiliğinden geliştiğini söyledi. Yurdakul, Olaydan birkaç gün önce Pınar'ı aradım. Babası Tarık'la konuşmasını, evlenmemiz için ikna etmesini söyledim. İkna olmazsa, 'kaçıp gidelim' dedim. Pınar kaçmak istemedi. Ertesi gün babasını aradım. Telefonda beni tehdit etti, astı, kesti. 'Buraya gelirsen seni öldürdüm' dedi. Beni öldüreceklerini söylüyorlardı. Ben de kendimi korumak için yanıma tüfek almıştım. Olay günü akşam saatlerinde evlerinin önünden geçiyordum. Evden yüksek sesler geliyordu. Balkona çıkarak, dinledim. Beni dövmeyi, öldürmeyi sonra da bahçeye gömmeyi planlıyorlardı. O sırada Tarık'ın annesi balkona çıktı, beni gördü. 'Namussuz burada bizi mi dinliyorsun' diyerek, beni iteledi. Seslere Tarık çıktı. O sırada elimdeki tüfek, Tarık'a doğru ateş aldı. Annesi üzerime atlayınca tüfek bir kez daha ateş aldı. Babasının evde yorganların altında birşeyler aradığını görünce, arkamdan vurmasın diye ona da ateş ettim. Ben tetiğe nasıl bastığımı hatırlamıyorum dedi.

'KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM'

3 kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçıp bakkala gittiğini ifade eden Yurdakul, şöyle konuştu

Bakkalda Celal amcaya bana sigara ve bira vermesini, parasını bir kaç gün sonra vereceğimi söyledim. Bana küfür etti, 'Borçların var, önce onları ver' dedi. 'İki bira için bunları niye söylüyorsun' diyerek, ona da ateş ettim. Oğlu Taylan sesi duyarak, geldi. Elimdeki silahı almaya çalıştı, ona da sıktım.

'İNTİHAR ETMEK İSTEDİM, PİŞMANIM'

5 kişiyi öldürdükten sonra intihar etmek istediğini öne süren Fırat Yurdakul, Sonra kendime sıkmaya karar verdim. Annem Gaziantep'teydi, son kez annemi görüp öyle kendimi öldürmek istedim. Bakkaldan çıkarken arabanın anahtarlarını gördüm. Arabayı alıp yola çıktım. Kahramanmaraş'ta beni yakaladılar. Cinayetlerin pişmanlığını yaşıyorum. Bir ömür de pişman olacağım dedi.

'YALAN SÖYLÜYOR'

Duruşmada ifade veren Celal Koral'ın oğlu Mustafa Koral ise sanık Yurdakul'un yalan söylediğini ifade ederek, Markete gasp ve cinayet için gitti. Yalan söylüyor. Amacı para, sigara ve araba alıp gitmekti dedi. Duruşmada dinlenen bir başka tanık da Tamamen tasarlanmış bir cinayet. Bilinçli olarak, katliam yapmak için gitti. İbrahim Esen'in silah aradığını söylüyor. Yalan söylüyor. Bakkala da gasp için gitti. Gittiği yol dağ yolu. Çok kullanılan bir yol değil. Cinayeti daha önce tasarlamış. Cinayetten sonra kameralara '30 yıl yatar çıkarım' diyordu, onu bile hesaplamış şeklinde konuştu. İfadelerin ardından duruşma ertelendi.