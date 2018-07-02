(Görüntülü) Sivas katliamında ölenler Bursa'da anıldı

BURSA'da, Madımak katliamının 25'inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler düzenlenen yürüyüşle anıldı.



Sivas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde, Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu hayatını kaybeden 33 aydının katliamın 24’üncü yıl dönümünde Bursa’da da düzenlenen yürüyüşle anıldı. Anma yürüyüşüne siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. Setbaşı’ndan başlayıp Kent Müzesi önünde sona eren yürüyüşte hayatını kaybedenlerin adları okundu. Katılanlar adına açıklama yapan Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Bursa Şube Başkanı Ali Öztürk, katliamın ardından 25 yıl geçmesine rağmen, adalet arayışlarının hala devam ettiğini söyledi. 1993'te 33 kişinin alkışlar eşliğinde katledildiğini ifade eden Öztürk, "Bu katliam, ne hukuken, ne de vicdanen aydınlatılıp samimi bir yüzleşme ile aklanmadı. Sivas katliamı davasında zamanaşımı bahanesi ile düşürüldü ve 'Hayırlı uğurlu olsun' dendi. Bizler Sivas katliamında yitirdiklerimizin anılarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. 'Madımak Utanç Müzesi' oluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Sivas katliamı ile samimi bir yüzleşme gerçekleştirinceye kadar da adalet arayışımızı sürdüreceğiz" dedi.

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