(Görüntülü) Sivas'ın 'tel helva' geleneğini yaşatıyorlar

Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği, kentin eski kültürlerinden birisi olan tel helva çekimi geleneğini kış akşamları fasıl eşliğinde sürdürüyor. Birçok kişinin katılımıyla yaklaşık 2 saatte yapılan tel helvası tadıyla ilgi çekiyor.

Sivas'ın en eski geleneklerinden birisi olan, özellikle kış gecelerinde yapılan muhabbetlere tat veren 'tel helvası' geleneği sürdürülüyor. Un, şeker ve limon tuzu kullanılarak yapılan 'tel helvası' yaklaşık 2 saat sürede hazırlanıyor. Bir çok kişinin halka şeklinde oluşturulan karışımı bir tepsi içinde unla buluşturarak sürekli döndürmesi şeklinde yapılan ve pişmaniyeyi andıran helva, tadıyla da ilgi çekiyor. Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği üyeleri kış aylarında dernek binasında toplanarak hem bu geleneği sürdürüyor hem de sohbet etme imkanı buluyor.

Dernek olarak şehrin gelenek ve göreneklerini sürdürmek için çaba sarf ettiklerini ifade eden Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahat Türkmenoğlu Bunlardan biri de soğuk kış gecelerinde Sivas'ın vazgeçilmezi aile ortamlarında, dost sohbetlerinde bir araya gelindiği zaman tel helvası çekilir. Şeker miyane edilir, un kavrulur onunla birlikte tel helvası çekilir. Bu uzun yıllardır Sivasımızda vardır. Dedelerimizden gördüğümüz gibi aynı şekilde yapılır. Kar yağdığı zaman mutlaka Sivas'ta eş-dost bir araya gelince sözlü, sazlı, müzikli, sohbetli gecelerimize renk katar, tat verir. Bunu yaşatmak için dernek üyesi arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bunun tanıtımı için çalışmalar yapıyoruz. Bu tel helvası çekimi uzun yıllardır unutulmuştu. Biz bunu tekrar canlandırmak ve gençlere, çocuklarımıza bunu yaşatmak için bir araya geliyoruz. Bunu sık sık ortamlarda okullarda, ortamlarda, özel günlerde gündeme getiriyoruz. Birlik beraberliğimizi sağlamak için ifadelerini kullandı.

'GENÇ KUŞAKLARA AKTARMAK İSTİYORUZ'

Derneğin yönetim kurulu üyesi İbrahim Dede, genç kuşaklara aktarmak için bu geleneği sürdürdüklerini söyledi. Dede Biz bunu çocukluk dönemlerinden hatırlıyoruz. Bunları gerçekleştirebilmek için derneğimiz vesile oldu. Bunu da dernek aracılığıyla genç kuşakları alıştırmak ve onlara öğretmek için onları bu şekilde yönlendirmek amacıyla düzenliyoruz. Zaten ilimiz soğuk bir iklime sahip. Uzun kış gecelerinde yapılabilecek en güzel etkinliklerden biri. Bunu da yeniden canlandırmaya çalışıyoruz dedi.

'Tel helva' ustası Murat Aygün ise aile büyüklerinden öğrendiği bu işi severek yaptığını belirterek Tel helvası dediğimiz olayı amcalarımdan gördüm. Amcalarım, dedelerimizden gördü. Ben de bu geleneği büyüklerimiz sayesinde yaymaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Tel helvası şeker, un, limon tuzundan oluşuyor. Miyane dediğimiz işlem oluyor. Unu kavuruyoruz ve miyaneyi dondurarak beyazlatma işlemi yapıyoruz ve unla buluşturuyoruz. Harika bir tat oluyor. Sivas'ın bu kültürleri unutulmasın, yaşatılsın istiyoruz diye konuştu.