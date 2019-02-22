(Görüntülü) Siteden 20 su sayacı çaldılar

Muş'ta bir siteye dadanan hırsızlar, aynı gün iki apartmanda 20 su sayacını çaldı. Sabah uyanınca sayaçların yerinde olmadığını fark eden vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İstasyon Caddesi, Yeşilyurt Mahallesindeki bir sitenin A ve B bloğunda oturan apartman sakinleri sabah saatlerinde sularının akmadığını fark etti. Kapının önünde bulunan su saatini kontrol etmek için dışarı çıkan vatandaşlar, su saatlerinin çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 10 kat, 73 daire bulunan A blokta 16 dairenin, B blokta ise 4 evin sayaçlarının çalındığı tespit etti. Polis ekipleri, hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Apartman sakinlerinden Zeynep Tayfur, kapıyı açtığında su sayanın yerinde olmadığını söyledi. Hiç bir ses duymadığını aktaran Zeynep Tayfur, Apartmanda birçok kişinin saatini götürmüşler. Şaşırdım ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Su sayacını nasıl sökmüş, çalmışlar anlayamadım. Eşim yeni su saatini gidip 75 TL?ye aldı dedi.

Sabah namazı için uyandığında suların kesik olduğunu söyleyen kiracı Ali Bozkurt ise, Kapıyı açıp baktığımda su saati yerinde yok. Polisler, hırsızları bulacaklarını söylediler. Belediyeye müracaat ettik yeni saat alıp, getirip taktım diye konuştu.