(Görüntülü) Şişli'de polisle şüpheliler arasında çatışma (2)

Zeki GÜNAL-İSTANBUL,()-ŞİŞLİ Teşvikiye'de peşlerindeki polisi farkeden cipteki şüpheliler ateş açınca çatışma çıktı. Polis, kaçarken kaza yapan şüphelileri gözaltına alırken olay yerindeki inceleme sürüyor.  

(Görüntülü) Şişli'de polisle şüpheliler arasında çatışma (2)

Zeki GÜNAL-İSTANBUL,()-ŞİŞLİ Teşvikiye'de peşlerindeki polisi farkeden cipteki şüpheliler ateş açınca çatışma çıktı. Polis, kaçarken kaza yapan şüphelileri gözaltına alırken olay yerindeki inceleme sürüyor.

 

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