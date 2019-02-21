(Görüntülü) SİS ALTINDAKİ İSTANBUL BOĞAZI'NIN HAVADAN BÜYÜLEYİCİ GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul İstanbul Boğazı'na çöken sis havadan doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. Boğaz'ın gerdanlıkları 15 Temmuz Şehitler köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü sis altında kayboldu. Boğaz çevresindeki...

(Görüntülü) SİS ALTINDAKİ İSTANBUL BOĞAZI'NIN HAVADAN BÜYÜLEYİCİ GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul

İstanbul Boğazı'na çöken sis havadan doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. Boğaz'ın gerdanlıkları 15 Temmuz Şehitler köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü sis altında kayboldu. Boğaz çevresindeki evler de beyaz örtüyle görünmez oldu.  

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