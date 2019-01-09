(Görüntülü) Şırnak'ın Hakkari ve Siirt yolları kapandı, 3 ilçede okullar tatil

Şırnak'ta, Hakkari ve Siirt ile ulaşımın sağlandığı yollar, kar nedeniyle kapandı. Kar yağışının yoğun sürdüğü merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 33 köy yolunun da kapanmasıyla eğitime bugün ara verildi.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Şırnak'ta ulaşımda aksamalar yaşandı. Şırnak'tan, ulaşımın sağlandığı Hakkari ile Siirt karayolları, yoğun kar yağış nedeniyle kapandı. Ulaşım sağlanamayan yolların açılması için çalışma başlatıldı. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki 33 köy yolu da kar nedeniyle kapandı. Kar yağışının sürdüğü merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki okullar bugün için tatil edildi. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirilen ilçelerdeki yolların açılması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.