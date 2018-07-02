(Görüntülü) Sırbistan'da Ankara’yı 2 Çubuklu sporcu temsil edecek

ANKARA’nın Çubuk ilçesinde yaşayan Hatice Koçyiğit (13) ve Metehan Bayraktar (14) Türkiye Judo Federasyonu’nun düzenlediği şampiyonada Türkiye 1’inciliği ve 2’nciliğini elde ederek Sırbistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandılar.



Türkiye Judo Federasyonu tarafından Eskişehir'de, 63 kentten 535'i erkek 906 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada, Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hatice Koçyiğit, kendi sıkletinde ikinci olarak gümüş madalya kazanırken, Metehan Bayraktar ise ferdi olarak Türkiye birinciliği elde ederek altın madalya kazandı. Dereceye giren Ankaralı 2 sporcu Sırbistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.



Sporcuların 6-8 Temmuz Yıldızlar Balkan Şampiyonası için Karadağ Niksiç’te düzenlenecek müsabakalarda hem Ankara’yı hem de Türkiye’yi temsil edeceğini ifade eden Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Antrenörü Ahmet Koçyiğit, “Hem antrenörü hem de babaları olduğumuz çocuklarımız Metehan 1’inci Hatice ise 2’nci olarak yıldızlarda Türkiye şampiyonu oldular. Şampiyon olarak milli takıma seçildiler. Günde iki antrenmanla yoğun bir çalışma yapıyoruz. Çocuklarımızı vatan millet ve bayrak aşkı ile yetiştirerek milli takıma kadar yükselttik. Karadağ’da yapılacak olan balkan şampiyonada bayrağımızı temsil edecek. İnşallah bizden daha iyi ve kendilerinden daha sonra gelecek sporculara örnek olacaklar” şeklinde konuştu.

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