(Görüntülü) Sinop'da balıkçı teknesi battı 1 kişi kurtarıldı, 1 kayıp (ARŞİV)

(Görüntülü) Sinop'da balıkçı teknesi battı 1 kişi kurtarıldı, 1 kayıp (ARŞİV)

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