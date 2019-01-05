(Görüntülü) Silivri ve Çatalca kar altında (2)

Eren ERMİŞ - Savaş ATAK - İStanbul - İSTANBUL'un batı ilçelerinde kar etkili oluyor. Silivri ve Çatalca, kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar biriken yollarda küreme yapılıyor.

(Görüntülü) Silivri ve Çatalca kar altında (2)

Eren ERMİŞ - Savaş ATAK - İStanbul - İSTANBUL'un batı ilçelerinde kar etkili oluyor. Silivri ve Çatalca, kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar biriken yollarda küreme yapılıyor.

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