(Görüntülü) Silivri sahili sular altında kaldı (2)

İstanbul - SİLİVRİ'de gece saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağış ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın sabah saatlerinde daha da şiddetlenmesiyle Silivri sahilinde bulunan rögarlar taştı. Sahildeki yollar sular altında...

(Görüntülü) Silivri sahili sular altında kaldı (2)

İstanbul - SİLİVRİ'de gece saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağış ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın sabah saatlerinde daha da şiddetlenmesiyle Silivri sahilinde bulunan rögarlar taştı. Sahildeki yollar sular altında kaldı.

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