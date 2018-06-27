(Görüntülü) Silivri'de yollar su altında kaldı

İstanbul - SİLİVRİ'de sağanak yağış etkili oluyor. Sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar kısa sürede su altında kaldı. Sürücüler yollarda ilerlemekte zorluk çekti.  

(Görüntülü) Silivri'de yollar su altında kaldı

İstanbul - SİLİVRİ'de sağanak yağış etkili oluyor.

Sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar kısa sürede su altında kaldı. Sürücüler yollarda ilerlemekte zorluk çekti.

 

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