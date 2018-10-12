Haber-Kamera: Savaş ATAK -İstanbul
İstanbul'un batısında gece saatlerinde etkili olan yağış Silivri ve Çatalca'da su baskınlarına neden oldu. Yağışın sabah saatlerinde daha da şiddetlenmesiyle Silivri sahilinde bulunan rögarlar taştı. Sahildeki yollar sular altında kaldı. Silivri'de su basan işyerlerinde biriken suyu tahliye çalışması yapıldı. Su tahliye edilirken geriye çamur kaldı. Sahil yolundaki su birikintisi havadan da görüntülendi
Çatalca'da da bazı yollar su altında kaldı. Sürücüler su dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
(Görüntülü) SİLİVRİ'DE SU ALTINDA KALAN SAHİL YOLUNUN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ
Haber-Kamera: Savaş ATAK -İstanbul İstanbul'un batısında gece saatlerinde etkili olan yağış Silivri ve Çatalca'da su baskınlarına neden oldu. Yağışın sabah saatlerinde daha da şiddetlenmesiyle Silivri sahilinde bulunan rögarlar taştı....
Haber-Kamera: Savaş ATAK -İstanbul