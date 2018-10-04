(Görüntülü) Silivri'de hayvan haklarının korunması için örnek proje hayata geçiyor

Silivri Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü?nde ilçede hizmet veren iki ayrı hayvan hakları koruma derneği ile örnek işbirliği protokolünü imzaladı. Belediye Başkanı Özcan Işıklar, ?Biz hayvanlarla beraber yaşamanın kültürünü oluşturmak zorundayız? dedi.

4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü?nde Silivri Hayvan Haklarını Koruma Derneği (SİHAYDER) ve Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) ile Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar işbirliği protokolü imzaladı. Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi?nde her iki derneğin yönetimleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanları ile kahvaltıda buluşan Işıklar, protokolün detaylarını görüştü. Yerli mama üretiminden hayvanların genel bakım sağlık durumlarına kadar birçok veriyi ele alan Silivri Belediyesi, projenin hayata geçmesi için düğmeye bastı.

?BİZ HAYVANLARLA BERABER YAŞAMANIN KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ?

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, ?Bizim bir projemiz var onu hayata geçirmek için buradayız. Türkiye?de ilk kez olduğunu düşündüğümüz bir protokolle bunu kalıcı hale getireceğiz. Birçok dernek ve belediye hayvan hakları ile alakalı çalışmalar yapıyor. Bazı çelişkiler yaşandığı ve yasal boşluklar ile karşılaşıldığını da görüyoruz. İçimizi yaralayan görüntülerle karşı karşıya geliyoruz. Bunların hepsinde ortak bir acı var. Buna çözüm bulmaya çalışıyoruz. Hayvana değer vermeyen bir toplum, kendi iç huzursuzluğunu dışa vuruyor demektir. Toplumsal barış, toplumsal kültür ve refahın bir yansımasıdır. Biz hayvanlarla beraber yaşamanın kültürünü oluşturmak zorundayız? diye konuştu.

?YERLİ ÜRETİM MAMA YAPABİLİRİZ?

Yapacakları protokolle bu işbirliğini organik bir bağa dönüştüreceklerini söyleyen Işıklar, ?Belediyenin kendi imkanları ile derneklerin gönüllülük anlayışını kalıcı bir uygulamaya dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Silivri?deki arazi ve yeşil alan avantajımız projeyi burada yapılabilir hale getiriyor. Belediye olarak Kasım ayının ilk haftasında protokolü meclisimizden geçireceğiz. Bu örnek olmasını dilediğimiz projeyi tüm Türkiye'ye duyuracağız" dedi.

Hayvan mamalarının ithal olduğunu da hatırlatan Işıklar, fiyatların aşağılara çekilmesi konusunda yerli üretime geçebileceklerini ve belediye olarak kaynak konusunda her türlü desteği verebileceklerinin altını çizdi.

?İŞİN İÇİNE GERİ DÖNÜŞÜM DE GİRİYOR"

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erman Paçalı ise, ?4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü olan bugün çok anlamlı bir çalışma yapıldı. Bu proje, Türkiye?deki birçok belediye ve sivil toplum kuruluşu açısından da ilham verici olacak. Bu protokol ile birlikte kendi mamamızı üretmek ve bunu geri dönüşüm amaçlı yapmak hedeflerimiz arasında. Buna örnek olarak atık yemeklerin ve Fırıncılar Odası ile yaptığımız anlaşma gereği atık ekmeklerin değerlendirilmesini verebiliriz. Tavuk artıklarının değerlendirilmesi ve bunların mamaya evrilmesi de yine geri dönüşüme vereceğimiz örnekler arasında? diye konuştu.

Silivri Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Şükran Sunç Çakır, hayvan hakları açısından çok önemli bir adım attıklarını söyleyerek, projenin Türkiye?de bir ilk olacağını ve diğer belediyelere de örnek teşkil edeceğini vurguladı.