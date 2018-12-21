Nurcan KIRCALI-İSTANBUL -ŞİLE'de fırtına nedeniyle kıyıya oturan ve batma tehlikesi geçiren kargo gemisi kurtarılmayı bekliyor.
Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisi yan yatmıştı. Kıyıya oturan NATALIA isimli geminin 16 mürettebatı kurtarıldı. Batma tehlikesi geçiren kargo gemisinin kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.
(Görüntülü) Şile'de kıyıya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor
Nurcan KIRCALI-İSTANBUL -ŞİLE'de fırtına nedeniyle kıyıya oturan ve batma tehlikesi geçiren kargo gemisi kurtarılmayı bekliyor. Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo...
Nurcan KIRCALI-İSTANBUL -ŞİLE'de fırtına nedeniyle kıyıya oturan ve batma tehlikesi geçiren kargo gemisi kurtarılmayı bekliyor.
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