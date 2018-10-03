(Görüntülü) Silahlı saldırıda öldürülen doktor için Bursa'da saygı duruşu

İSTANBUL'da, hastasının silahlı saldırısında yaşamını yitiren Dr. Fikret Hacıosman için meslektaşları, Bursa’da saygı duruşunda bulundu. Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı, "Bu saldırıyı aynı zamanda sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olan iyilik ve şefkat kavramlarına yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz" dedi.



İstanbul’da dün hastası tarafından öldürülen Medicana Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman için Medicana Bursa Hastanesi çalışanları, saat 12.00’de hastane önünde toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı açıklamalarda bulundu. Dr. Fikret Hacıosman’ın hem meslektaşları, hem de Medicana ailesinden biri olduğunu belirten Dr. Necip Kozalı, saldırıyı kınadı. Dr. Hacıosman’ın sevenlerine de başsağlığında bulunan Dr. Necip Kozalı, "Yapılan bu elim saldırı, tüm sağlık camiasını derinden üzmüş, ailemizden birine yapılan bu saldırı bizleri derinden de yaralamıştır. Medicana ailesi olarak bu saldırıyı aynı zamanda sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olan iyilik ve şefkat kavramlarına yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Mesleklerine hayatlarını adayan, hastaları için gece gündüz demeden bin bir türlü fedakarlıklarla çalışan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının tek amacı, insanları iyileştirmektir. Gayeleri hayat kurtarmak olan doktorlarımızın hayatlarını ellerinden almaya yönelen şiddet eylemleri, hiçbir şekilde kabul edilemez. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti esefle kınıyoruz. Fiziksel ya da sözel her türlü şiddete duyarsızlaştırmaya kanıksanmaya karşıyız. Tüm sağlık camiasının başı sağolsun diyoruz” ifadelerini kullandı.



'ÇOK ÜZGÜNÜZ'



Medicana Bursa İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt ise yaklaşık 20 yıldan fazla bir süredir Dr. Fikret Hacıosman ile çalıştıklarını belirterek, “Resmini görmüşsünüzdür, iyilik meleği bir insan. Biz hekimler, gençliğimizin hayatımızın en kıymetli yıllarını bu mesleği öğrenmek, uzmanlaşmak ve insanlara yardımcı olmak için geçirdik. 35 yaşından sonra verimli olmaya başlıyor hekim. Meslektaşımız mesleğinin en verimli döneminde maalesef menfur bir saldırı sonrası hayatını kaybetti. Çok üzgünüz, bir tarafından da hayatının baharında gencecik bir çocuk ruhsal olarak bunalmış durumda. Yönlendirenlerin hepsine görevler düşüyor. Gençlik bu kadar kısa sürede niye dejenere oldu, niye bu kadar bunalıma girdi. Bunları da eğitim verenlerin düşünmesi gerekiyor. İnşallah bunlar kısa sürede sonlanır, ama sonlanacak gibi de değil maalesef bunlar kanıksanmış durumda giderek artmaya devam ediyor. Allah rahmet eylesin” şeklinde konuştu.

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