(Görüntülü) Sıla "müşteki" sıfatıyla ikinci kez ifade verdi

Hayati ARIGAN /İSTANBUL, () ŞARKICI Sıla, bu kez oyuncu Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın'dan şikayetçi olduğu soruşturmada ifade vermek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Avukatı Rezan Epözdemir ile otoparktan adliyeye giriş yapan Sıla soruşturmayı yürüten savcı Ekrem Aydıner'e "müşteki" sıfatıyla ifade verdi.





OLAYIN GEÇMİŞİ





Sıla ile Ahmet Kural arasında yaşanan olaydan sonra, ünlü şarkıcının eğlenirken çekilen videosu ortaya çıkmıştı. Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın, görüntüyü soruşturma dosyasına delil olarak sunarak, Sıla'nın vücudunda morlukların bulunmadığını iddia etmişti. Bunun üzerine Sıla görüntüde morlukların kapatılarak oynama yapıldığı iddiasıyla savcılığa Kural'ın avukatı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Avukat Sibel Aydın'dan şikayetçi olan Sıla, bugün avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla savcılığa ifade vermek için ikinci kez Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adliye otoparkından direk savcıya çıkan Sıla ifadesinin ardından da sessizce adliyeden ayrıldı.





Soruşturmada savcılığın daha önce de Sibel Aydın'ın ifadesini aldığı öğrenildi.





İLK DAVA 7 MARTTA





Sıla geçtiğimiz Kasım ayında beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istenmişti. Ahmet Kural 7 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.