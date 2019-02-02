(Görüntülü) Siirt'te sayıları 100'ü bulan marongazhane sayısı 5'e düştü

SİİRT kent merkezinde bulunan Marangozlar Çarşısı'nda mesleğini yapan esnaf, teknolojiye yenik düştü. Yıllar önce sayıları 100 dolayında olan marangozhane sayısı bugünlerde 5'e düştü. Siirt’te bir zamanlar yeni evlenenler için birçok ev eşyasının üretildiği Marangozlar Çarşısı, günümüzde teknolojiye yenik düşerek, eski ihtişamlı günlerini kaybetti. Yıllar önce çarşıdaki sayıları 100'ü bulan marangozhane sayısı bugün 5'e düştü. 'TEKNOLOJİYE AYAK UYDURMAYAN MARANGOZLAR İŞ YERİNİ KAPATTI' Marangozlar Çarşısı'nda 35 yıldır mesleğini icra ettiğini anlatan marangoz Tekin Beklin (43), "Bir zamanlar bu iş yerimizde 10-15 kişi çalışırdı. Ancak şimdi bu sayı 3'e düştü. Gelin ve damat bizlerden yatak odası, çeyizlik sandıklar isterdi. Siparişleri 1 ayda ancak yapabiliyorduk. Teknoloji geliştikçe, bizim işlerimiz de azaldı. Bundan dolayı bizler de teknolojiye ayak uydurmak zorunda kaldık. Şimdi ise gelin ve damadın yatak odasını 1 günde hazırlıyoruz. Teknolojiye ayak uydurmayan marangozcular ise iş yerlerini kapattılar" dedi. 'ÇEYİZLİK SANDIKLAR YAPARDIK ŞİMDİ İSE HAYVAN YEMLİĞİ' Soyadı da marangoz olan İlhan Marangoz (45) da, 30 yıla aşkındır bu meslekte olduğunu dile getirerek, bir zamanlar çeyiz sandıklarını ürettiklerini, bugünlerde ise ancak hayvanlar için yemlik yaptıklarını söyledi. Marangoz, "Bir zamanlar işlerimiz bir hayli yoğundu. Çeyizlik sandıklar ve kapı ile pencereler yapardık. İş yerimizde 10'dan fazla eleman çalışıyordu. Şimdi ise ben tek çalışıyorum. Siirt’te yapılan inşaatların tümünün kapı ve pencerelerini yapıp, teslim ederdik. Gece yarılarına kadar çalışmak zorunda kalırdık. Ancak teknolojinin gelişmesi ile beraber kapı ve pencereler fabrikadan hazır gelmeye başladı. İşlerimiz yok olmaya başladı. Şimdi hayvanlar için yem teknesi yapıyoruz. Köylüler bize gelip yem teknesi yaptırıyor böyle gider ise biz de iş yerimizi kapatacağız" diye konuştu. 'ÇEKİÇ SESLERİ EKSİK OLMAZDI' Marangozlar Çarşısı'nda bir zamanlar eksik olmayan çekiç sesinin artık duyulmadığını hatırlatan marangoz Ömer Alp ise, "25 yıldan fazladır ben marangozculuk yapıyorum. Eksiden siparişleri yetiştiremiyorduk. Kapı ve pencere yapardık. Bunların yapımı yaklaşık bir ay sürerdi. Hazır kapılar çıktı. Bir ayda yaptığımız kapı ve pencereler fabrikada bir günde çıkarılıyor. Bu da bizim işimizi aksattı. Ben de meslektaşlarım gibi hayvan yemliği yapıyorum, köylerde bulunan hayvanlara yemlik yaparak geçimlerimizi sağlıyoruz. Ancak bu bizi kurtarmıyor. Böyle devam ederse biz de iş yerimizi kapatacağız" dedi.

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