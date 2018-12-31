(Görüntülü) Sığırcık kuşlarının dansı büyüledi

Tolga BİRGÜCÜ SAMSUN, () SAMSUN'da, binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde dans edercesine yaptığı uçuş gören herkesi büyüledi. Onur Anıtı'nın üzerinde eşsiz görüntüler oluşturan kuşları vatandaşlar, cep telefonu kameraları ile kayda almaya çalıştı. Adeta hareket eden dev bir bulutu andıran sürü uzun süre gökyüzünde kaldı. Her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen ve sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşları, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde gözlemlendi. Cadde üzerinde yer alan her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turistin görmek için geldiği ve hatıra fotoğrafı çektirdiği Onur Anıtı'nın üzerinde dakikalarca dans eden sığırcık kuşları, görenlerin ilgi odağı oldu. CEP TELEFONUNA SARILDILAR İlçe sakinleri, ilginç görüntülerin oluştuğu kuşların toplu haldeki uçuşu ve hareketlerini de hayranlıkla izledi. Vatandaşlar, havada dans edercesine saatlerce uçuş yapan kuşları, cep telefonuna sarılarak görüntülemeye çalıştı. Adeta hareket eden dev bir bulutu andıran sığırcık sürüsü uzun süre gökyüzünde kaldı. Sığırcık kuşu sürüsü daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu. Sığırcık kuşu sürüsü, geçen ay da İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde görülmüştü.