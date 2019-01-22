(Görüntülü) Sığırcık kuşlarından görsel şölen

Doğan ÇİZMECİ TURGUTLU (Manisa), () Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gökyüzünde süzülen sığırcık kuşları, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. Turgutlu Orta Park üzerinde uçan binlerce sığırcığın gökyüzünde adeta dans eder gibi uçması dikkat çekti. Sığırcıkların gün batımında birbirleriyle uyum içinde uçmasıyla ortaya güzel görüntüler çıktı. Gökyüzünde kuşların oluşturduğu görsel şölen, parktaki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Bazı vatandaşların, sığırcık kuşlarının uçuşunu cep telefonlarıyla kaydettikleri görüldü.