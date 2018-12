(Görüntülü) "Sigarayla mücadelede kanun ihlali var"

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, sigarayla mücadele için hayata geçirilen açık ve kapalı alan uygulamasının ihlal edildiğini belirterek, "Uygulayıcılar kanunu ihlal ediyor, kanunu çıkaran mecliste milletvekilleri odalarında sigara içiyor, sigara içilmeyen emniyet binası yok, adliyelere sigara kokusundan giremiyorsunuz" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yeşilay, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen Tütün Kontrolü Üst Düzey İstişare Toplantısı'nın açılışı gerçekleştirildi. Sigaranın insanoğlunun bu zamana kadar gördüğü en tehlikeli kitle imha silahı olduğuna dikkat çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Hiçbir nükleer, biyolojik veya kimyasal silah insanoğluna bu kadar zarar vermedi. Milyarlarca izmarit çevreye, denize canlılara bitkilere zarar veriyor. Orman yangınlarının yarısı sigaraya bağlı. Ekosistemimizi 6 trilyon sigara izmaritiyle kirleten, yakıp-yıkan ürünle karşı karşıyayız. Çeşitli düzenlemelere rağmen istenilen sonuca ulaşamadık. Kağıt üzerinde başarılıyız ama bizim daha ileriye gitmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"KANUNLARI UYGULAYICILAR İHLAL EDİYOR"

Sigara ile mücadelede uygulayıcıların kanunları ihlal ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Kanunu çıkaran mecliste milletvekilleri odalarında sigara içiyor. Sigara içilmeyen emniyet binası yok. Adliye binalarına sigara kokusundan giremiyorsunuz. Ben bunu yasak olarak tanımlamıyorum. Çünkü biz, insanların temiz hava alma özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırıyoruz. İnsanların temiz hava alması esas bu esası sağlamaya asla yasak dememek lazım. Özellikle kapalı alan tanımında bizim bir zemin kaybımız oldu. Bir yeri açıp kapatıp burası açık alan diyorsunuz yani bir mekanın bir tarafında sigara içilmiyor öbür tarafında içiliyor. Bu kabul edemez durumu bizim ortadan kaldırmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"KAHVEHANELER ADLİYELERDEN DAHA DUMANSIZ"

Kahvehanelerin dumansız hava sahasına sahip çıktığını ifade eden Prof. Dr. Erdöl, "Meclis, adliyeler, emniyet binaları bunlar inanın kahvehaneler kadar dumansız değil. Kahvehaneler çok daha dumansız. Kahvehane sahiplerine de ben çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde kahvehaneler çok ciddi olarak dumansız hava sahasına sahip çıktılar. Müşterileri ve sayıları arttı. Biz kahvehanelerde elde ettiğimiz başarıyı resmi kurumlarda da görmek istiyoruz. Gidin mesela pek çok resmi daireye maalesef kanun ihlal ediliyor. Bunun uygulaması gereken kurumlar başta bunu yapıyor" dedi.

"SİGARA KULLANIMI ARTIYOR"

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, sigara kullanımına ilişkin son rakamları şu sözlerle paylaştı:

"Maalesef tütün kullanan kişilerin sayısı 2012 yılına göre artmış durumda. Hem kadınlar hem erkeklerde bir artış söz konusu. Şu an halihazırda tütün kullananlar tüm Türkiye'de yüzde 31.6 oranında. Bu oran erkekler arasında yüzde 44.1 iken, kadınlar arasında 19.2 olarak karşımıza çıkıyor. 2012 yılına göre kıyasladığınızda tütün kullananların oranı yüzde 27.1'den yüzde 31.6'ya çıkmış durumda. Yaş gruplarına göre baktığımızda 15-24 yaş arası tütün kullanım oranı 45-64 yaş arası olanlarda da oldukça yükselmiş durumda. Biz Dünya Sağlık örgütü olarak Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı'nı desteklemeliyiz."

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, sigaranın dünyanın başına gelmiş en kötü şeylerden bir tanesi olduğunu belirterek, "Büyük salgın ve savaşlarda hayatını kaybedenlerden daha fazlasını belki de sigara sebebiyle kaybettik. Bunun önemini algılayarak sürekli mücadeleye devam etmemiz gerekmektedir" dedi.

"TÜRKİYE'DE 100 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR"

Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Azize Nilgün Canel, dünyada 20 milyon tütün kullanıcısının olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Türkiye'de de maalesef her yıl yaklaşık 100 bin kişinin tütün kullanımına bağlı olarak hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bu rakam tüm ölümlerin de yüzde 23'üne denk geliyor. Bu rakamlara toplu olarak baktığımız zaman ürkütücü bir rakamla karşılaştığımızı görüyoruz.Türkiye Sağlık Araştırması Raporu'na göre 15 yaş üstü grubun yüzde 27'si düzenli olarak tütün kullanıyor. Bu da bize durumun vahametini gösteren bir tablo. Dünyada her yıl ortalama 5 milyon kişi yaşamını tütüne bağlı hastalıklardan dolayı kaybediyor."

