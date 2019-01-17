(Görüntülü) Sıcak ülke görme hayali, hiç ummadığı şekilde gerçekleşti

Selma KUNAR- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,() UKRAYNA'nın Kiev şehrinde eşi ve çocuklarıyla yaşayan Rus Anzhela Pikhotska'nın deniz ve palmiyeler arasındaki sıcak ülke görme hayali, hiç ummadığı şekilde gerçekleşti. İmmün yetmezlik tanısı alan kızı 10 aylık Yevanhelina'nın tedavisi için eşiyle Antalya'ya gelen Pikhotska, ilik nakli olan bebeğinin sağlığına kavuşmasından sonra ilk kez denizin kokusunu içine çekip, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin tadını çıkardı. Ukrayna'nın Kiev şehrinde yaşayan Rus Anzhela Pithotska (42) ile eşi Anatolii İlenchuk'un (32) üçüncü çocukları Yevanhelina'ya, 4 aylıkken 'immün yetmezlik' tanısı konuldu. Kiev'deki bir hastanede tedaviye alınan minik kızın ilik nakline ihtiyacı olduğunu öğrenen aile, yaptıkları araştırmada ilik nakli konusunda Antalya Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nin çok iyi olduğunu öğrenince kızlarıyla birlikte Antalya'ya geldi. Minik Yevanhelina hastanede tedaviye alınırken, ilik için donör arayışı da başladı. Aile içerisinde uygun donör bulunamayınca TÜRKÖK'e başvuruldu. Minik Yevanhelina'ya uygun donör buradan bulundu. Bir Türk donörün bağışladığı ilikle hayata yeniden tutunan Yevanhelina bebek, annesinin 'sıcak ülke' görme hayalinin de bir parçası oldu. 'EŞİM 'BAK DENİZ VAR' DEDİ AMA GÖRMEDİM BİLE' 2018 yılının Ağustos ayında Antalya'ya geldiklerini anlatan Anzhela Pithotska, çocukluk hayali olan deniz ve palmiyeler bulunan sıcak ülke hayalini, 10 aylık kızı Yevanhelina İlenchuk sayesinde gerçekleştireceğini hiç düşünmediğini söyledi. Hiç tanımadıkları şehre geldiklerinde ilk gece kaldıkları otelin balkonuna çıkan eşinin ?Bak deniz var, senin hayal ettiğin gibi dediğini anlatan Anzhela Pithotska, ?Bu şehre gelirken çok üzgündüm. Bebeğim çok ağır hastaydı ve ben eşimin gösterdiği o güzelliği görmedim bile dedi. 'TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİM' Minik kızının 15 Kasım 2018 tarihinde ilik nakli olup sağlığına kavuştuktan sonra Antalya'ya başka bir gözle baktığını ve çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Pithotska, öncelikle kızına hayat veren Türk donöre teşekkür ederken, doktorlarına ve Türk halkına da minnettar olduklarını söyledi. Kızının hastayken son derece halsiz olduğunu, yemek yemediğini, neşesinin olmadığını belirten Anzhela Pithotska, ilik naklinden sonra Yevanhelina'nın güçlendiğini, daha çok hareketlendiğini ve artık yemek yemeye başladığını sözlerine ekledi. SAĞLIK DURUMU İYİ Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi Bölüm Başkanı Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof.Dr. Mehmet Akif Yeşilipek, minik Yevanhelina ile ilgili şu bilgileri verdi ?Hastamıza Ukrayna'da immün yetmezlik teşhisi konulmuştu. Yevanhelina, henüz 10 aylık ve mutlaka kemik iliği nakli gerektiren bir çocuk olduğu için hematoloji servisine yatırılarak tedavisine başlandı. Aile içerisinde uygun donör bulunamayınca TÜRKÖK Dönor Bankası'ndan tam uyumlu bir dönor bulundu. Yevanhelina kemik iliği nakli ünitesine alınarak kemik iliği nakli yapıldı. Şu anda genel sağlık durumu iyi olarak izlenmektedir.