(Görüntülü) Seyyar sandık uygulamasıyla evinde oy kullandı

BURSA'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. İlk kez bu seçimlerde yürürlüğe giren seyyar sandık uygulaması da kullanılmaya başlandı. Yatağa bağımlı olan Esma Duman (89), oyunu evinde kullandı. Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) ilk kez kullanılacak seyyar sandık uygulaması kapsamında 8801 Nolu seyyar sandık kurulu, sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını tamamladı. Toplam 10 kişiden oluşan kurul, daha önceden başvuru yapmış engeli ya da hastalığı nedeniyle yatalak olan kişileri, oy kullanabilmesi için seyyar sandık ve gizliliğin korunabilmesi için seyyar paravanla evlerinde ziyaret etmeye başladı. Sandık başkanı Necip Çelik uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hastalığı, engeli nedeniyle yatağa bağımlı olan seçmenlerimizin oylarını kullanmaları için yapılan bir uygulama, ilk defa biz bu sene bunu gerçekleştireceğiz. Toplam Samangazi ilçesinde 12 mahalleye gideceğiz, 21 tane seçmenimizi ziyaret edeceğiz. Saat 17.00'a kadar bütün bu seçmenlerimizin evlerine giderek oylarını güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlayacağız. Ekibimiz, beş tane siyasi parti temsilcisi, bir başkan, bir memur, iki tane emniyet görevlisi ve bir şoför olmak üzere 10 kişiden oluşuyor" dedi. 'BÜYÜK KOLAYLIK' Epilepsi ve geçirdiği felç nedeniyle 8 aydır yatağa bağımlı olan Esma Duman (89) da oyunu seyyar sandıkta kullandı. Duman'ın kızı Selvinaz Duman, bu uygulamanın kendileri için büyük kolaylık olduğunu söyledi. Duman, "Annemin aklı başında, istiyordu zaten böyle bir şey olsun, ama gidemeyecek durumdaydı. Geçen seçimlerde de çok sorun çıkmıştı, zor yürüyordu. Çok güzel bir uygulama olmuş, çok memnun kaldık. Seçimlerden önce aile doktorumuz aradı ve böyle bir uygulamanın olduğunu söyledi. Biz de katılmak istiyoruz dedik. Basit bir dosya doldurup muhtarlığımıza teslim ettik ve sabah arayıp evimize geldiler" dedi.

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