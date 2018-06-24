(Görüntülü) Seyyar sandık uygulamasıyla evinde oy kullandı

TOKAT'ta seyyar sandık uygulaması kapsamında yatağa bağımlı olan Zeynep Kolcu (91) oyunu evinde kullandı. Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçimleri için Tokat halkı sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) ilk kez bu seçimde hayata geçirilen seyyar sandık uygulaması kapsamında 8802 Nolu seyyar sandık kurulu, sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını tamamladı. Toplam 7 kişiden oluşan kurul, daha önceden başvuru yapmış engeli ya da hastalığı nedeniyle yatalak olan kişileri, oy kullanabilmesi için evlerinde ziyaret etti. Kent merkezinde ikamet eden, yaşlılığa bağlı yatalak hasta olan Zeynep Kolcu oyunu seyyar sandıkta kullandı. Zeynep Kolcu’nun oğlu Ahmet Kolcu, çok büyük bir kolaylık olduğunu ifade ederek, ''Eskiden bayağı zorlanıyordu. Okullarda yaşlılara göre imkân yoktu. Kucağımızda götürüyorduk, bayağı sıkıntılar yaşıyorduk. Ama Allah'a çok şükür çok güzel oldu'' dedi. Kent genelinde seyyar sandık uygulaması ile 200 kişinin oy kullanacağı öğrenildi.

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