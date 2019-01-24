(Görüntülü) Sevgi evlerinde kalan çocukların kayak keyfi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kayseri İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İlden İle Gönülden Gönüle Projesi' kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinden Kayseri'ye gelen öğrenciler, Erciyes'te kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kayseri İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İlden ile Gönülden Gönüle Projesi' kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde sevgi evlerinde kalan 9 öğrenci Kayseri'ye geldi. İlk defa karla tanışan çocuklar, Erciyes Kayak Merkezi'nde kızakla kayak yaptı. Erciyes'te güzel vakit geçiren çocuklar ayrıca kar topu oynayarak, gondola bindi.

Öğrencilerle birlikte Kayseri'ye gelen Alanya Sosyal Hizmet Müdürü Ahmet Çelik, Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerindeki çocuklarımızı Kayseri'ye getirdik. Kayseri İl Müdürlüğümüz ile birlikte 'İlden ile Gönülden Gönüle' projesi çerçevesinde çocuk evlerimizin değişim programlarını yapıyoruz. Alanya'dan buraya gelen 2 çocuk evimiz var. 16 kişilik ekip olarak geldik. Kar görmeyen çocuklarımız vardı. Onlar kar ile buluştular. Çocuklarımız Erciyes'te ki karın soğukluğunu hissederek kayak yaptılar dedi.

Çelik, Aynı proje kapsamında Kayseri'den Alanya'ya giden çocuklarımız da bazı etkinlikler yapıyor. Hiç deniz görmeyen çocuklar varmış. Onlar da sahile indiler. Çeşitli geziler yaptılar. diye konuştu.