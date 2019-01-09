(Görüntülü) Sera üreticileri, gözleri termometrede 'don nöbeti' tutuyor

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde sera üreticileri, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü son günlerde ürünlerinin dondan etkilenmemesi için gözleri termometrede yaklaşık 16 saat nöbet tutuyor.



Türkiye'nin en önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Kumluca'da örtü altı sera üreticileri son dönemde etkili olan soğuk havanın ürünlerini olumsuz etkilememesi için 'don nöbeti'ne başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü gecelerde üreticiler gözleri termometrede, serada ürünlerinin başında bekliyor. Üreticiler, güneşin batışından yeniden doğuşu ve serayı ısıtmasına kadar geçen yaklaşık 16 saatlik süreyi tüm ailesiyle birlikte seranın içinde geçiriyor.



SICAKLIK DÜŞÜNCE SOBALAR ATEŞLENİYOR



'Yağmurlama' adı verilen ve seradaki naylonların üzerine yerleştirilen borulardaki deliklerden akıtılan suyu perde gibi kullanarak dışarıdaki soğuk havanın seranın içine girmesini önlemeye çalışan üreticiler, hava sıcaklığı 2-3 dereceye düştüğünde ise sobaları ateşliyor. Kumluca'da son dönemlerde üreticilerin tamamı günlerini bu şekilde geçiriyor.



'ÇOLUK ÇOCUK YATMIYORUZ'



Üretici Cahit Karataş (46), serasında sivri biber ürettiğini belirtirken, "Don olunca sabaha kadar çoluk çocuk yatmıyoruz" dedi. Şerife Karataş (45) da eşiyle birlikte sabaha kadar seralarındaki sobaları kontrol ettiklerini anlattı.



'GÜNEŞ DOĞUNCAYA KADAR YAKIYORUZ'



Üretici Sadettin Sarıkeçili, "Domateslerde, hava sıcaklığı sıfır dereceye düşünce soba yakıyoruz. Biberlerde 2 veya 3'e düşünce yakıyoruz. Güneş doğuncaya kadar yakıyoruz. 26 sobamız var, sabaha kadar bu sobaları dolaşıp, kontrol ediyoruz" dedi.



'SEBZE PAHALI DİYENLER GELSİN, DON BEKLESİN'



Ekrem Sarıkeçili (43), "Saat 20.00'de yağmurlama sistemine başladık. Şimdi de sobaları yakıyoruz. Sabaha kadar durmadan sobaları gezeceğiz. Sabaha kadar uyumayacağız. Sabah biber toplayacağız. 'Sebzeler pahalı' diyenler gelsin, bir gece bizimle don beklesin" diye konuştu.



'BİZİM İŞİMİZ İNSANLARI DOYURMAK'



Üreticileri don nöbetinde yalnız bırakmayan Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe de şunları söyledi:



"Çiftçilerimizi tek tek ziyaret ediyoruz. 50 bin dekara yakın örtü altı üretimi yapan tüm çiftçilerimiz şu saat itibariyle hem üstten suni yağmurlama hem de alttan soba yakarak üretimlerimize devam ediyoruz. Bizim işimiz insanları doyurmak. Bizim yaptığımız bu emeğin karşılığını alabilmek, takdir edilmek ve değerimizin bilinmesini istiyoruz."