(Görüntülü) Sendika Başkanı Ervüz Ehvenişer bir sözleşme imzaladık-EK (ARŞİV)

(Görüntülü) Sendika Başkanı Ervüz Ehvenişer bir sözleşme imzaladık-EK (ARŞİV)

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