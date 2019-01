(Görüntülü) Semra yürüyebilmek için sosyal medyadan yardım istiyor

Ali LEYLAK-Kamera ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da akraba evliliği yapan Bayram, Sibel Yunusoğlu çiftinin dünyaya gelen tek çocukları Semra Yunusoğlu (7) 2 yıl önce yakalandığı kas hastalığının tedavisi yapmak için her gün çektiği videoları sosyal medyaya yükleyerek ilaç yardımını istiyor. Sağlık Bakanı'na seslenen Semra ilaçlarının temin edilmesini isteyerek Artık bende yürümek istiyorum. Koşarak okula gitmek istiyorum. Lütfen bana yardım edin dedi.



Siverek'e bağlı kırsal Gökçetaş Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Semra, çoban olan babasının maddi imkanları yeterli olmadığı ilaçlarını uzun zamandan beridir kullanamıyor. Akraba evliliği sonucu dünyaya bir çeşit kas hastalığı olan SMA (Spinal Muskular Atrofi) yakalanan ve bu yüzden yürüyemeyen ve tekerlekli sandalye ile hayatına devam eden Semra, hastalığı ile mücadele için kullanması gereken ilaçların kendisine ulaştırılmasını için her gün cep telefonuyla video çekip sosyal medyada paylaşıyor. Tek hayali ilaçlarına kavuşup biran önce yürüyüp okula gitmek istediğini video aracılığıyla sesini duyurmaya çalışan Semra, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi.Bakan Koca'ya seslenen Semra, Lütfen ilacımın gelmesini istiyorum, çünkü yürümek istiyorum. Yürüyeyim de artık okula gidebileyim. Bu halde tekerlekli sandalyede kalmak istemiyorum. Artık her yeri gezmek istiyorum, lütfen! dedi.

Kızın her gün çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşarak çaresiz bir şekilde yardım bekledikleri dile getiren anne Sibel Yunusoğlu, ?Benim kızım Semra 5 yaşındayken kas hastalığı tanısı konuldu. Biz şuanda ilaç bekliyoruz. Ancak bir türlü ilaç temini yapamadık. Ben buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza sesleniyorum. Biran önce kızıma gerekli olan ilaçların temin edilmesini istiyorum. Kızımın biran önce sağlığına kavuşmasını istiyorum. Çünkü gittikçe durumu kötüye gidiyor. Ayakta durma gücü kalmadı.ödedi.



İlaç kullanması durumunda kızının yürüme ihtimali olduğunu dile getiren baba Bayram Yunusoğlu ise ?Ben çobanlık yapıyorum. Maddi durumum iyi olmadığı için kızımın ilaçlarını düzenli alamıyorum. Kızım uzun zamandan beridir ilaç kullanamıyor. Her gün benden baba yürümemi istiyorsan bana ilaç getir diyor. Buda beni kahrediyor. Benim durumumu bildiği için bu kez evde cep telefonuyla video çekip sesini duyurmaya çalışıyor. Allah rızası için kızımın yürüyebilmesi için ilaç yardımının yapılmasını istiyoruzö şeklinde konuştu.