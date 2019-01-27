(Görüntülü) SELDE NİŞANLISI İLE YAŞAMINI YİTİREN ELEKTRİK TEKNİSYENİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde içinde bulundukları otomobille sel sularına kapılıp nişanlısı Billur Atik (23) ile yaşamını yitiren Çağlar Bencik (27), Milas ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. 2 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren ağabeyinin yanına defnedilen Bencik'in mezarına, nişanda giydiği beyaz gömleği serildi. Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde gök gürültülü sağanak yağmur, cuma gecesi sele neden oldu. Milas Kısırlar Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olan 2 aylık nişanlısı Billur Atik ile bir yakınlarının Milas ilçesindeki nişan töreninden Bodrum'daki evlerine dönmek üzere yola çıkan elektrik teknisyeni Çağlar Bencik'in kullandığı 48 ABL 07 plakalı otomobil Akarca Mevkii'ndeki taşan Akarca Deresi üzerindeki köprüden geçerken sel sularına kapıldı. İki gencin içinde bulunduğu otomobilin sürüklendiğini fark eden çevredeki bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, İtfaiye, Jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarında, Billur Atik'in köprü korkuluklarına takılı cesedine ulaşıldı. Kayıp olan Çağlar Bencik ise yaklaşık 7 saat sonra olay yerinin 200 metre ilerisinde bir tarlada ölü bulundu. Atik ve nişanlısı Bencik'in cesetleri, jandarmanın ve savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası önce Bodrum Devlet Hastanesi Morgu'na ardından da otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopsinin ardından Billur Atik'in cenazesi, babası Ufuk Atik, annesi ev kadını Naime Atik ve kardeşi 18 yaşındaki Doğukan Atik ile birlikte yaşadığı Milas ilçesine bağlı kırsal Hasanlar Mahallesi'ne getirildi. Burada helallik alınıp, dua edildi. Ardından genç kızın bir süre omuzlarda taşınan üzerine nişanda giydiği kıyafeti serilen tabutu, Hasanlar Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan namazın ardından Atk'in cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. TABUTUNA TÜRK BAYRAĞI VE NİŞANINDA GİYDİĞİ BEYAZ GÖMLEĞİ SERİLDİ Nişanlısı Çağlar Bencik için de bugün Milas'ın kırsal İçme Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Bencik'in cenazesi ilk olarak, evlerinin önüne getirilip, helallik alındı. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Oğlunun ardından gözyaşı döken anne Gülsüm Bencik'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Bencik'in tabutuna Türk bayrağı ve nişanında giydiği beyaz gömleği serildi. Ardından omularda taşınan cenaze İçme Mahallesi Mezarlığı yanındaki meydana getirildi. Burada öğle vakti beklenmeden kılınan cenaze namazına Bencik'in babası Şenol Bencik, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP'li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, kurum amirleri ve Bencik Ailesi'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı. AĞABEYİNİN MEZARI YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ Kılınan namazın ardından Çağlar Bencik'in cenazesi, İçme Mahallesi Mezarlığı'nda, iki yıl önce motosikletiyle yaptığı kazada ölen ağabeyi Hüseyin Bencik'in yanına toprağa verildi. Bencik'in mezarına nişandaki beyaz gömleği serildi. İki yıl içinde iki çocuklarını toprağa vermenin acısını yaşayan Gülsüm - Şenol Bencik çiftinin gözyaşları, yürekleri dağladı.