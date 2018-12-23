(Görüntülü) SELÇUK'TA ÜZÜM VE ZEYTİN DİYARINA KALKER OCAĞI KURULMASI İÇİN ÇED SÜRECİ BAŞLATILDI

(Görüntülü) SELÇUK'TA ÜZÜM VE ZEYTİN DİYARINA KALKER OCAĞI KURULMASI İÇİN ÇED SÜRECİ BAŞLATILDI

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