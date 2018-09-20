(Görüntülü) Selçuk Bayraktar Teknofest'i değerlendirdi

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,()-T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “İlk yıl olmasına rağmen uluslararası anlamda ilgi yoğun. Biz bu kadar beklemiyorduk." T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST açılış töreni öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bayraktar'a açıklaması sırasında, eşi Sümeyye Erdoğan, İstanbul Valisi Vasip ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Selçuk Bayraktar, festivalde Solo Türk, Kenan Sofuoğlu yarışını izleyeceklerini belirtti. Bayraktar daha sonra festivale dikkat çekerek, “2 binin üzerinde gencimiz burada, 14 farklı kategoride yarışıyor. Roket yarışması sonlandı. İnşallah Cumartesi günü onun ödül töreni yapılacak. İlk yıl olmasına rağmen uluslararası anlamda ilgi yoğun. Biz bu kadar beklemiyorduk. Şu anda 40-50 ülkeyi geçtik. Bunun yanında ülkemizden de inanılmaz bir ilgi var. Milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda, teknoloji geliştiren Türkiye tutkusunun havacılık ve uzay özelinde bu gibi festivallerle yayılacağını şimdiden bu festivalden görüyoruz. Ben 7-8 yaşlarındayken bunun daha küçüğüne gitmiştim. O günü hayatım boyunca hiç unutmadım. İnşallah buradaki yüz binlerce genç kardeşimize öyle bir an yaşatıyoruzdur. Bu havacılık tutkusu sayesinde ülkemiz milli İHA'lara, SİHA'lara sahip oldu. Genç kardeşlerimizin ben çok daha büyük işler yapacağını biliyorum. Vakfımız kapsamında düzenlediğimiz yarışmalarda zaten bunu görmüştük" şeklinde konuştu. Bayraktar'ın konuşması sırasında, Kenan Sofuoğlu aynı yere motosikletiyle geçti. Motosiklet sesini duyan Bayraktar, “Kenan Sofuoğlu bizi gururlandırıyor" dedi.