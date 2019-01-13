(Görüntülü) SEL SULARINDA MAHSUR KALAN KÖYLÜ VE KOYUNLARI, AFAD KURTARDI 

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, sağanak yağış sebebiyle dereler taştı. Sel suları yükselince ağılında koyunlarıyla mahsur kalan bir çoban ise AFAD ekiplerince bot yardımıyla kurtarıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde sağanak yağış sebebiyle derelerde taşkınlar meydana geldi. Susurluk Çayı'nda da taşkın meydana geldi. Ağılında 3 koyunuyla mahsur kalan 65 yaşındaki Murat İlhan, jandarma ve kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, bot ile taşan dereden geçerek İlhan'ı ve koyunlarını kurtarıldı. İlhan, sağlık kontrolü amacı ile Karacabey Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

