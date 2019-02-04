(Görüntülü) Şehrin simgesi olacaktı, 13 yıldır bir çivi çakılmadı

Zonguldak'ta, 2006 yılında faaliyetine son verilen Türkiye Taşkömürü Kurumu?na (TTK) ait lavuar (kömür yıkama tesisi) alanına, mülkiyet sorunu çözülemediği için geçen 13 yılda bir çivi bile çakılamadı. Zonguldak Belediyesi'nin ödüllü proje yarışması düzenlediği 141 bin metrekarelik alan yıllardır otopark olarak kullanılıyor.

TTK, 1957?de kent merkezine yakın bölgede bulunan Terakki Mahallesi?nde 141 bin metrekare alanda kurulan kömür yıkama tesisi kurdu. Tesiste 49 yıl boyunca TTK?nın Kozlu ve Üzülmez Müessese Müdürlükleri?nde üretilen kömürler yıkandı. Tesis 2006 yılında, ekonomik ömrünü tamamladığı ve kurumun ihtiyacına cevap vermediği gerekçesiyle devre dışı bırakıldı. Tesisin söküm çalışmalarına başlandığı sırada Mimarlar Odası Zonguldak Şubesi, alanın koruma altına alınması için Karabük Kültür ve Tabiat Varlıkları?nı Koruma Kurulu?na başvurdu. Kurul, Cumhuriyet?in ilk sanayi yapılarından olan ve kömür kültürünü gösteren ?Endüstri mirası? olarak değerlendirdiği lavuar alanındaki bir bina ile 3 kuleyi koruma altına aldı. Zonguldak Belediyesi, alanı kongre merkezi, çağdaş sanatlar galerisi ve sergi salonu, sinemalar, kafe, restoran ve dükkanlar, yürüyüş parkurları, oturma alanları olarak değerlendirmek için 2010 yılında 60 bin lira ödüllü proje yarışması düzenledi. Yarışmada birinci gelen proje, bir kısmı TTK, bir kısmı Milli Emlak Genel Müdürlüğü?ne ait söz konusu arazinin önce hazineye sonra belediyeye devrinin gerçekleştirilememesi nedeniyle uygulanamadı. Yapılan girişimler sonucunda Karabük Kültür ve Tabiat Varlıkları?nı Koruma Kurulu alandaki atıl durumda bulunan bina için koruma kararını kaldırdı. Bina, belediye ekiplerince yıkıldı. Ancak geçen sürede arazinin tamamının hazineye devri yapılamayınca geçen 13 yılda alana bir çivi bile çakılamadı. Yapılacak projeyle kentin simgesi halini alacak alan mülkiyet sorunu çözülemeyince otopark olarak kullanılmaya başlandı.

HAZİNE DEVRİ İÇİN İSTENEN ÜCRET ÖDENMEDİ

Zonguldak Valliği'nin girişimleri sonucu, alanın TTK'ya ait bölümünün hazineye devri konusunda anlaşma sağlandı. Ancak Milli Emlak Genel Müdürlüğü, devir için anlaşılan parayı TTK'ya yatırmaması nedeniyle anlaşma sonuçlanmadı. TTK yetkilileri, yaklaşık 60 milyon lira tutarındaki paranın TTK'ya yatırılması durumunda arazinin tamamen hazineye devredebileceği ve uygulanması planlanan projenin önünde hiçbir engel kalmayacağını söyledi.

BELEDİYE BAŞKANI PROJE HAYATA GEÇİRİLMELİ

Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, lavuar alanındaki sorunun çözülmesi durumunda belediyenin yaptığı projeyi hayata geçirmek istediklerini söyledi. Sorunun çözümü konusunda büyük ölçüde mesafe alındığını ifade eden başkan Akdemir, şöyle dedi

Enerji Bakanlığı yerin hazineye devri için çalışmalar son aşamaya kadar gelindi. Eğer hazineye devredilirse hazineden belediyelere tahsis daha kolay oluyor. Kanunda daha kolaylaştırıcı madde koymuşlar. O maddeyi çözebilirsek oraya talibiz zaten. Bizim orayla ilgili yaptığımız yarışma ve birinci gelen projemiz var. Ufak tefek değişiklikler olabilir. Biz orayı sağlıklı bir şekilde halkımızın kullanımına sunmak istiyoruz. O proje hayata geçirilmeli.

HALK SOSYAL ALAN OLARAK KULLANILMASINI İSTİYOR

Alana yakın yerde yaşayan Hakan Ayna, alanın yıllardır boş ve atıl vaziyette durduğunu söyledi. Alanın sosyal tesisler yapılarak kullanılabileceğini ifade eden Hakan Ayna, Herhangi bir sosyal aktiviteyi destekleyici bir alan yapılsa halk arasında memnuniyetle karşılanır. Bir ara konserler yaptılar şimdi onlarda yok. Keşke güzel bir şey yapılsa da insanlar değerlendirse ama gelin görün ki 13 yıldır bu halde. Demek ki bizim dediklerimiz yetkililer için bir şey ifade etmiyor. dedi.

Esnaf Niyazi Şen de kent merkezine en yakın boş arazinin yıllardır kullanılamamasının yerel yöneticilerin başarısızlığı olduğunu ifade etti.