(Görüntülü) ŞEHİTLERİN CENAZELERİ UĞURLAMA TÖRENİ İÇİN HAVALİMANINA GÖTÜRÜLDÜ

(Görüntülü) ŞEHİTLERİN CENAZELERİ UĞURLAMA TÖRENİ İÇİN HAVALİMANINA GÖTÜRÜLDÜ

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