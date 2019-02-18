(Görüntülü) Şehit Yüksel Alçın'ın ismini taşıyan köprü açıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde belediye tarafından eski ahşap köprünün yanına inşa edilen Şehit Yüksel Alçın Köprüsü, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene Belediye Başkanı Mehmet Türe, CHP'nin Belediye Başkan Adayı Durmuş Deniz ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Başkan Türe, köprünün Anamur ve Gazipaşa'nın yüksek rakımlı mahallelerini birbirine bağladığını ve devam eden yolun Konya'nın Ermenek ilçesine kadar uzadığını söyledi. Türe, 15 köyün Anamur ilçe merkezine bu köprü sayesinde bağlandığını kaydetti. Konuşmasının ardından köprünün açılışı gerçekleştirildi.