(Görüntülü) Şehit Uzman Çavuş Uğur Göksu, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

(Görüntülü) Şehit Uzman Çavuş Uğur Göksu, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

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