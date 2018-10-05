(Görüntülü) Şehit Uzman Çavuş Neşet Gök, Eskişehir'de toprağa verildi-1

BATMAN'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök (25), memleketi Eskişehir'de düzenlenen törenen ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bekar olan şehit Uzman Çavuş Neşet Gök için Eskişehir Reşadiye Camii'nde tören düzenlendi. Törene Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Ak Parti Milletvekili Harun Karacan, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, şehidin babası Turan Gök, annesi Nurcan Gök, şehidin kardeşleri Burak (19) ve Batuhan (7), yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. ŞEHİDİN ANNESİ: 2 OĞLUM DAHA VAR Anne Nurcan Gök, kendisine başsağlığı dileyen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu'na, "iki oğlum daha var. Onları da yollayacağım askere" dedi. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı da başsağlığı dilediği şehidin yakını kadınların "bunların temizleneceği yok" demesi üzerine, "temizleniyor, hiç merak etmeyin" yanıtını verdi. İl Müftüsü Bekir Gerek, cuma namazının ardından cenaze namazını kıldırdı. Şehidin tabutu askerlerin omzunda top arabasına kadar taşındı. Cenaze törenine katılan kalabalık sık sık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganı attı. Cenaze aracının bulunduğu yere kadar top arabasıyla götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından tekrar omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Anne Nurcan Gök, oğlunun tabutuna eleriyle dokunup gözyaşı döktü. KÜÇÜK KARDEŞİ ASKER KIYAFETİ GİYDİ Şehidin 7 yaşındaki kardeşi Batuhan Gök de cenaze törenine asker kıyafetiyle katıldı. Yarbay kıyafeti giyen Batuhan ağabeyini cenazesi geçerken selam verdi. Batuhan'ın bir süre önce Eskişehir'e izne gelen ağabeyi Neşet Gök'e tekrar birliğine dönmemesini istediğini, döndüğü takdirde şehit olabileceğini söylediği belirtildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün cenazesi daha sonra Kanlıpınar Şehitliği'ne götürülerek burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

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