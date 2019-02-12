(Görüntülü) Şehit Semih Özcan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı (Aktüel)

Arda ERDOĞAN-Haluk KARAASLAN/ANKARA, () İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan (33), memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Eşinin fotoğrafını taşıyan Gizem Özcan, "O benim kahramanımdı" diyerek gözyaşı döktü. İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, test uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak düşen UH-1 tipi askeri helikopterde şehit olan Semih Özcan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından törenin yapılacağı alana taşındı. Törene şehidin ailesi, TBMM Başkanvekili Levent Gök, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehidin eşi Gizem, babası İlhami ve annesi Nezihe Özcan'a başsağlığı diledi. Tören boyunca eşinin fotoğrafını elinden bırakmayan Gizem Özcan, Bakan Akar'a sarılarak gözyaşı döktü. 'O BENİM KAHRAMANIMDI' İkindi namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda top arabasına taşındı. Nezihe-İlhami Özcan çifti ile şehidin eşi Gizem Özcan, tabutun arkasından yürüdü. Gizem Özcan, eşinin fotoğrafıyle tabutun arkasından yürürken "O benim kahramanımdı" diyerek ağlamaya devam etti. Şehidin cenazesi, Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.