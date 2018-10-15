(Görüntülü) Şehit Kaymakam Safitürk adına düzenlenen foto maraton yarışması sona erdi

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), () - MARDİN'in Derik ilçesinde teröristler tarafından makamında uğradığı bombalı saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına düzenlenen foto maraton yarışmasının ödülleri dağıtıldı. Derik Kaymakamlığı ve Belediyesinin organizasyonuyla, Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Eti Gübre'nin destekleriyle düzenlenen foto maraton yarışması ödülleri sahiplerini buldu. 83 FOTOĞRAFÇI MARDİN'İ ÇEKTİ Yarışmaya katılan Türkiye'nin farklı illerinden gelen 83 profesyonel ve amatör fotoğrafçı, 4 gün boyunca ilçedeki tarihi ve kültürel mekanların fotoğraflarını çekti. İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas, İstanbul Arel Üniversitesi'nden 55 yıllık fotoğraf sanatçısı Prof. Dr. Güler Ertan, 60 yıllık fotoğraf sanatçısı İbrahim Zaman, Burak Şenbak, Hasan Açan, Murat Bakmaz, Mustafa Kılıç'ın jüriliğini üstlendiği yarışmada 370 fotoğraf değerlendirilirken, 8 fotoğraf ödüle değer bulunurken, 24 tanesi ise sergilenmeye değer görüldü. Değeri 5 bin lira olan Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk özel ödülünü yarışmacılardan Feyzullah Ekin aldı. Ödül töreninden sonra konuşan Kaymakam Hakan Kafkas, yaklaşık bir aydır festivale hazırlandıklarını, hem çok güzel insanlar tanıdıklarını, hem de Derik ile alakalı özel arşivlerini oluşturduklarını, umduklarının ve beklediklerinin üzerinde çok güzel resimler seçtiklerini belirtti ve katılımcılara teşekkür ettiklerini söyledi. Jüri üyesi olarak İstanbul Arel Üniversitesi'nden gelen 55 yıllık fotoğraf sanatçısı Prof. Dr. Güler Ertan da "Derik benim için çok güzel anıları olan bir ilçe olarak kalacaktır. Buradaki insanlar, sevecenliğyle, insanlığıyla, yakınlığıyla ve sanatseverliğiyle birinci planda olacaktır. Bu festivalde şunu gördüm ki burada 4 gün geçirdim ve 4 günde dünya gibi yaşadım ve dostlar kazandım. Bu dostluk geçici değil, ilelebet kalıcı olacaktır, gerek hayallerimde, gerek gerçeklerde, sanata bu kadar değer veren Kaymakam ve onun eşi toplumuna büyük hizmet vermektedir, kendilerine çok teşekkür ederim" diye konuştu.