(Görüntülü) Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

KAHRAMANMARAŞ’ın Engizek Dağları bölgesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan (25), Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli üç yıllık Uzman Çavuş İsa Özkan, dün Engizek Dağları Bölges'nde bir grup PKK'lı terörist ile girilen çatışmada şehit oldu. Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan için memleketi Bursa'nın Büyükorhan İlçesi'ndeki Orhan-ı Kebir Camii’nde cenaze namazı kılındı.5 BİN KİŞİ KATILDIBinlerce kişinin katıldığı törene şehidin ağabeyi Şaban Özkan, kardeşinin asker kıyafeti ile katıldı. Şaban Özkan, tabutun yanında babası Halil, annesi Fatma, diğer kardeşleri Şefik, Musa ve Ali Gaffar Özkan ile taziyeleri kabul etti. Şehidin ailesi, tören boyunca metanetlerini koruyarak gözyaşı dökmedi.





Törene Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, milletvekilleri ile birlikte CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Baba Halil Özkan, başsağlığı dileyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’na, “Vatan sağ olsun, 4 oğlum daha var” dedi.





Cenaze namazı kılınması ardından şehit Özkan’ın tabutu, askerlerin omuzlarında ambulansa taşındı. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şehidin annesi, babası ve kardeşleriyle birlikte tabutun arkasından ambulansa kadar yürüdü. Şehidin cenazesi ilçeye bağlı Gedikler Köyü mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.





ÇELENK GERGİNLİĞİ



Tören öncesi CHP Bursa İl Başkanlığı’na ait çelengin cami avlusuna getirildiği sırada bir grup vatandaş tepki gösterdi. Törene katılan bir grup vatandaş, çelengi bulunduğu yerden aldı. Kısa süreli arbedenin ardında bir kişi çelengi yere atarak çiğnedi. Gerginliğin artması üzerine polis, çelengi yerden alarak cami avlusundan uzaklaştırdı.







CHP İL BAŞKANI, PROTOKOLÜN ARKASINDA SAF TUTTU



Öğle namazı ardından şehit Uzman Çavuş Özkan için cenaze namazı kılındı. CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş da protokolün hemen arkasında şehidin yakınlarıyla birlikte saf tuttu.