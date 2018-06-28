(Görüntülü) Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı - 3

(Görüntülü) Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı - 3

YORUM EKLE
Gönder