(Görüntülü) Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı - 1

(Görüntülü) Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı - 1

YORUM EKLE
Gönder