(Görüntülü) Şehit Fatma Avlar adına kendi okulunda kütüphane açıldı

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI (Hatay), () TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki PKKPYD terör örgütlerine yönelik Ocak ayında başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sırasında, teröristlerin Reyhanlı'ya attıkları roketle evinde uyurken yaşamını yitiren 11. sınıf öğrencisi Fatma Avlar adına kendi okuluna, TED Ankara Koleji mezunu bir gurup iş insanı tarafından kütüphane açıldı. Reyhanlı Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene Cumhuriyet Başsavcısı Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Nadir Örten, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. TED Ankara Koleji mezunu bir gurup iş insani tarafından kurulan ve düzenlemesi de yapılan kütüphanede bin kitap ve 8 bilgisayar yer alıyor. İş insanı Alper Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek, Reyhanlı'ya geldiklerini, okulu, ayrıca moral olması açısından da Mehmetçiği ziyaret ettiklerini söyledi. Şahin, Bu vatanın evlatları olarak bu tür olaylara kayıtsız kalamazdık. Birkaç iş insanı arkadaşımla Reyhanlı'ya gelerek okul Müdürü İsa Benli ve Fatma'nın sınıf arkadaşlarını ziyaret ettik. Bizim okula bir katkımız olmasını istedik. Devletimizin yaptığı hizmetin dışında bir de iş insanı arkadaşlarımla kütüphaneyi yaptık. Bu çalışma diğer iş insanlarına örnek olsun. Fatma'nın anısını yaşatmak için yaptığımız kütüphanenin okulda eğitim gören tüm öğrencilere faydalı olmasını temenni ediyorum dedi. Açılışa katılan Fatma'nın annesi Döne ile babası Ahmet Avlar ise, kütüphaneyi yapması nedeniyle iş insanı Alper Şahin ve arkadaşlarına teşekkür etti. Ahmet Avlar, Şehit babası olarak mutlu oldum. Acımız unutulmaz ama Allah bir daha böyle acı yaşatmasınö diye konuştu.Reyhanlı Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene Cumhuriyet Başsavcısı Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Nadir Örten, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.