(Görüntülü) Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okan'a, Hendek'teki mezarı başında hüzünlü anma

(Görüntülü) Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okan'a, Hendek'teki mezarı başında hüzünlü anma

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