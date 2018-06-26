(Görüntülü) Seçimlerin ardından Bodrum'a dönüşler başladı

24 HAZİRAN öncesi oy kullanmak için memleketlerine giden yerli turistler, tatillerine devam etmek için Bodrum'a dönmeye başladı.



Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanmak için evlerine giden yerli turistler, tatillerine devam etmek için tekrar Bodrum'a gelmeye başladı. Otel ve seyahat acentesi sahipleri, seçimin temmuz ayındaki 2. tura kalmamasının turizm açısından yararlı olduğuna dikkat çekerek, hafta sonunda yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasıyla yerli turist sayısında artış beklediklerini söyledi.



Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, seçimin öne alınmasıyla yerli turist açısından ilçede 3-4 günlük sakinlik yaşandığına dikkat çekerek, "Seçimin 2. tura kalmaması da turizm sektörü açısından, doluluk oranı açısından iyi oldu. Çünkü tatil bölünmemiş olacak. Bu hafta sonunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı var. Haziran ayında 9 günlük bir tatil yoktu bu sene, kısa bir tatil dönemi oldu. Haziran ayını iç pazar olarak çok dolu dolu geçiremedik. Ama genel anlamda yurt dışından gelen misafirlerde, 2016-2017 yılına göre çok daha fazla rezervasyon var. Ekim ayına kadar rezervasyonlar çok iyi gözüküyor. Kötü bir sezon geçirmeyeceğiz. 2016-2017'nin üzerine çıkacağımızı, 2015'i de yakalayacağımızı ümit ediyorum. 2014'ü de yakalarız diye düşünüyorum. Temmuz, ağustos, eylül ayı çok iyi gözüküyor. Hatta 15 Ekim'e kadar iyi gözüküyor. Bu haftadan itibaren dolulukları birden bire artışa başladı. Hatta Eylül'ün 10'una kadar, iç pazar çok iyi olacak. Üniversite sınavından sonra Bodrum'da dolacak. Bodrum iç pazarda bir marka. Bu markanın gereğini de en üst seviyelerinde devam ettirecektir" dedi.



Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, seçimin sadece Türk halkının tatil programını etkilediğini belirterek, "Zaten dış turizm hareketliliği devam ediyordu. Düşündüğümüz kadar negatif etkilemedi. Bodrum'da gidenler de geriye dönüyor. Doluluk oranları açısından herhangi bir rezervasyon kaybı henüz dile getirilmiyor. Turizm hareketliliği anlamında elbette ki bir etkisi var ama artık bunu herkes kabullenmişti. Ramazan ve seçimlerin miting programları vardı. Bu süren kampanyada turizmi belli bir oranda hem negatif hem pozitif etkiledi. O kadar çok miting yapıldı ki, bu da turizm hareketi demek bir anlamda. Bakıyorsunuz bazılarımız şikayet ediyor. Üyelerin bazıları 'işler düşük, hiçbir şey yapamıyoruz' diyor. Bazıları ise 'yetişemiyoruz' diyor. Yaptığınız işe göre bu sorunun cevabı farklı. Seçimlerin 2. tur seçeneğinin ortadan kalkmasıyla hayat kaldığı noktadan devam ediyor" dedi.

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