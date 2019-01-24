(Görüntülü) Şavşat'ta 2 katlı evde yangın

Artvin'in Şavşat ilçesinde 2 katlı boş evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Yaşar Köyü'nde bulunan Adem Kaya ve Enver Kaya?ya ait 2 katlı boş evde gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda evin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen evin sahiplerinin Ankara?da oldukları bu nedenle evin boş olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.